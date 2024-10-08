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Nallıhan'da ORKÖY Projeleri ile 6 Milyon Liralık Destek Sağlandı

Nallıhan'da ORKÖY Projeleri ile 6 Milyon Liralık Destek Sağlandı
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Nallıhan ilçesinde ORKÖY projeleri kapsamında kırsal mahallelerdeki 163 aileye toplamda 6 milyon 412 bin lira destek sağlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, bu çalışmaların sosyal ve ekonomik gelişmeyi amaçladığını belirtti.

Ankara'nın ilçesinde, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki kırsal mahallelerde sosyal ve ekonomik nitelikli Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri kapsamında vatandaşlara destek sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Günaçar, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ORKÖY Daire Başkanlığının, ORKÖY projeleri kapsamında orman içinde veya bitişiğindeki kırsal mahalle ve köy sakinlerinin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Günaçar, "Dam örtülüğü, iki kolektörlü güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi ve dış cephe mantolama ve kat kaloriferi, tomruk çekme vinci (tambur) kredisi yardımı olarak 26 orman köyünden 163 aileye 1 milyon 282 bin 400 lirası hibe, 5 milyon 129 bin 600 lirası kredi olmak üzere toplam 6 milyon 412 bin lira ödeme yapılmıştır. Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü olarak ileriki yıllarda da ORKÖY projeleri kapsamında çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan Ekonomi ankara Güncel Çevre Tarım

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