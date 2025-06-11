Nallıhan'da Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Nallıhan'da Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi
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Nallıhan ilçesinde, Nasuhpaşa İlkokulu öğrencileri için 'Okuma Bayramı' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar şarkı söyleyerek velilerine eşlik etti ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Nallıhan ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Nasuhpaşa İlkokulu'nda eğitim gören ve okumayı öğrenen öğrenciler için Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte bazı öğrenciler velilerinin çaldığı enstrümanlara şarkı söyleyerek eşlik etti.

Sınıf öğretmeni Merve Bayramoğlu, minik yüreklerin kelimelerle buluştuğu, sessiz harflerin birer sese, cümlelerin birer hayalle dönüştüğü bu güzel günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Etkinliğe, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Belediye Meclis Üyesi Naci Boz, Nasuhpaşa İlkokulu Müdürü Aytaç Temiz ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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