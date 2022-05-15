Nallıhan'da maden çalışanları iş kazalarına karşı bilgilendirildi - Haberler

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, iş kazalarını minimuma indirmek üzere başlatılan proje kapsamında maden mühendisleri ile maden işçilerini bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki madem ocağında düzenlenen eğitim seminerine, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Danışmanı Ertuğrul Bayrak, Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, Orta Anadolu Şubesi Genel Sekreteri Selim Arslan, şehir ve bölge plancısı Mustafa Şener, maden ocağı sorumlu müdürleri, müdür yardımcıları, maden mühendisleri katıldı.

Seminerde uzman Mehmet Çevik, katılımcılara iş güvenliği hakkında bilgi verdi.

Ertuğrul Bayrak ise sendikalarının, Türkiye'de maden iş kolunda çalışanların, ailelerinin ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılarak güvenlik kültürünün yerleşmesi amacıyla "Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler El Ele Projesi"ni yürüttüğünü söyledi.

Bayrak, projenin genel amacının, her yönden sorumluluğun teşviki ile maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi hakkında farkındalık yaratmak, aileler, yöre halkı, işçi ve işverenler dahil tüm taraflara güvenli bir ortamı geliştirmek ve güvenlik kültürünün yaşamın her alanına işlenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.