Nallıhan'da kablo çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandı
AA - Taner Demir - Güncel
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde telefon kablosunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde telefon kablosunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekke Mahallesi ile Alan Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda telefon kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada yaklaşık 200 metre telefon kablosunu keserek hurdacıya sattığı belirlenen E.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Taner Demir - Güncel