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Nallıhan'da Heyelan Riskine Karşı Çelik Ağ Önlemi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, heyelan riskine karşı kara yolundaki yamaçlara çelik ağ yerleştirilerek önlemler alınıyor. Nallıhan Kaymakamı, yapılan çalışmaları inceleyerek, güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, heyelan riskine karşı kara yolundaki yamaçların belli bölümlerine çelik ağ yerleştirilerek önlem alınıyor.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce ilçe girişinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Doğanoğlu, "Nallıhan girişinde tehlike arz eden kayalıklarda güvenlik önlemi alındı. Can ve mal kaybı olmaması için her zaman elimizden geleni yapacağız. Önlem çalışmaları için Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'e, kara yolları görevlilerine teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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