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Nallıhan'da Hayvancılık Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Nallıhan'da Hayvancılık Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan damızlık inek temini projesi kapsamında üreticiler bilgilendirildi. Toplantıda, her aileye 3 ila 5 süt ineği temin edilmesi planlandığı açıklandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvancılığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan damızlık inek temini projesi hakkında üreticiler bilgilendirildi.

Nallıhan Belediyesi öncülüğündeki projeye ilişkin Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Ziraat Bankası Nallıhan Şube Müdürü Osman Özer, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, Nallıhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Alaaddin Aktaş ve hayvan üreticileri katıldı.

Katılımcıların bilgilendirme yaptığı toplantıda, her aileye 3 ila 5 olmak üzere toplam 100 aileye süt ineği temin edilmesinin planlandığı açıklandı.

Belediye Başkanı Güngör, projeyle Nallıhan merkez ve kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, ekonomiye katkı sağlanacağını belirterek, "Toplantıya katılan Birlik Başkanı ile Ziraat Bankası Müdürümüze ve siz katılımcılarımıza teşekkür ederim." dedi

Kırsal mahallelerdeki hizmetler için toplantı yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 84 kırsal mahallede görevli mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İstişare toplantısına, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Ankara Büyükşehir Şehir Belediyesi Nallıhan Koordinatörü Abdülfettah Güngör, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sulama ve Yapı İşleri Şefi Mustafa Korkmaz, Nallıhan ASKİ Bölge Müdürü Nuri Varol, Nallıhan Yol Asfalt İlçe Şef Yardımcısı Tarık Bozkurt da katıldı.

Belediye Başkanı Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını bildiklerini söyledi.

Bunlarla ellerinden geldiğince ilgilendiklerini belirten Güngör, "Köylerimizin eksiklikleriyle ilgili işlere Büyükşehir Belediyemizle yapılan istişareler ile devam ediyoruz. Birçok köyümüzde acil yapılacak işleri tespit ettik. Kış aylarında neler yapabileceğimizi planladık. Asfalt ve su sorunları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Nallıhan'da bir tarım kampüsü yapacağız. Nallıhan için en güzel hizmetleri sunacağız. Sosyal yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

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