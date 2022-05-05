Nallıhan'da Hacet Bayramı kutlandı
AA - Taner Demir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anadolu'daki bazı köylerde yılın bereketli geçmesi için dualar edilip yemekler yenilerek kutlanan Hacet Bayramı geleneği, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürdürüldü.
NALLIHAN, ANKARA (AA) - Anadolu'daki bazı köylerde yılın bereketli geçmesi için dualar edilip yemekler yenilerek kutlanan Hacet Bayramı geleneği, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürdürüldü.
İlçeye bağlı Karahisargölcük köyünün meydanına, bayram nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı.
Okunan Mevlid-i Şerif eşliğinde davetlilere yemek ikram edildi.
Köy Muhtarı Gürsel Çetin, yörenin geleneğini yaşatanlara teşekkür etti.
AA / Taner Demir - Güncel