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Nallıhan'da Hacet Bayramı kutlandı

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan'da Hacet Bayramı kutlandı

Anadolu'daki bazı köylerde yılın bereketli geçmesi için dualar edilip yemekler yenilerek kutlanan Hacet Bayramı geleneği, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürdürüldü.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Anadolu'daki bazı köylerde yılın bereketli geçmesi için dualar edilip yemekler yenilerek kutlanan Hacet Bayramı geleneği, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürdürüldü.

İlçeye bağlı Karahisargölcük köyünün meydanına, bayram nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı.

Okunan Mevlid-i Şerif eşliğinde davetlilere yemek ikram edildi.

Köy Muhtarı Gürsel Çetin, yörenin geleneğini yaşatanlara teşekkür etti.

AA / Taner Demir - Güncel

Türk Bayrağı, Nallıhan, Bayram, Ankara, Güncel, Haberler

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