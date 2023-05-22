Nallıhan'da gökyüzü gözlemi ve doğa yürüyüşü yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gökyüzü gözlemi ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan " Ankara'nın Yeni Rotası Tabduk Emre Derviş Yolu" projesi kapsamında, Ankara Üniversitesi öğrencileri ve misafirler ilçede üç gün kamp yaptı.

Karacasu köyünde bulunan Uyuz Suyu Şelalesi'ne yürüyüş ile başlayan program okçuluk yarışıyla devam etti.

Sarıçalı Dağı'nda ise Ankara Üniversitesi öğrencileri gökyüzü gözlemi yaptı.

Programın son gününde çevre temizliği yapıldı, Nallıhan'ın Emrem Sultan köyünde Tabduk Emre'nin türbesi ziyaret edildi.

Katılımcılar son olarak Nallıhan Kuş Cenneti ziyaret ederek fotoğraf çekti.