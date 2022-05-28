Nallıhan'da Foto Safari toplantısı yapıldı - Haberler

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 5 Haziran'da yapılacak "Foto Safari"yle ilgili toplantı düzenlendi.

Nallıhan Belediyesi Genel Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ilçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi katıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Nallıhan Kuş Cenneti'nde yapılacak foto safariyle ilgili ilçenin güzelliklerinin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, buradaki konuşmasında, yaban hayatının korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve fotoğraf avcılığının yaygınlaştırılması ve deklanşör ile anları ölümsüzleştirmek, fotoğraf karelerine yansıtma amacıyla Nallıhan İlçesinde Foto Safari düzenleneceğini söyledi.

Foto Safari, kuş cenneti, Sarıçalı Dağı Milli Parkı, Kız Tepesi Tabiat parkı alanlarını kapsıyor.

Safariye katılacakların internetten başvuru yapması gerekiyor.