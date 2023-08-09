Nallıhan'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Öner Arslan (51) hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında Nallıhan-Ankara yolunda meydana geldi. Öner Arslan idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çöp kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan ile aynı otomobilde bulunan iki kişi ve çöp kamyonu sürücüsü Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.