Nallıhan'da Bilinçli Trafik Eğitimi Düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, "Bilinçli Muhtar ve Bilinçli Çiftçi Güvenli Trafik Eğitimi" organize edildi.

Kaymakamlık tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Nallıhan Öğretmenevi Konferans Salonunda eğitim gerçekleştirildi.

Muhtar ve çiftçilere yönelik eğitime, Kaymakam Semih Doğanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emin Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, Şoförler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal katıldı.

Kaymakam Doğanoğlu, traktör sürücülerinin ve çiftçilerin tarım araçları ile daha güvenli ve konforlu trafiğe çıkması için projenin hayata geçirildiğini belirtti.

İlçedeki 1449 traktörün 1026'sında reflektör bulunmadığına işaret eden Doğanoğlu, "Proje destek kapsamında 1026 reflektör alımı sağlandı. Bunların dağıtımı 13 Aralık'ta Nallıhan ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Jandarma ve emniyet personeli, katılımcılara güvenli trafik eğitimine ilişkin bilgi aktardı.