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Nallıhan'da Atatürk'ü Anma Etkinliği

Nallıhan'da Atatürk'ü Anma Etkinliği
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Nallıhan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında çiçeklerle andı. Öğrenciler, veli ve öğretmenlerle birlikte Cumhuriyet Alanı'na yürüyerek Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Nallıhan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında çiçeklerle andı.

Okuldan Cumhuriyet Alanı'na yürüyen minik öğrenciler, veli ve öğretmenler, Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Okul müdürü Cemalettin Yiğit öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle Atatürk'ü anmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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