Nallıhan'da arpa hasadına başlandı Nallıhan ilçesindeki bazı tarım arazilerinde arpa hasadına başlandı. Nallıhan ilçesindeki bazı tarım arazilerinde arpa hasadına başlandı. Tarım Orman İlçe Müdürü Orhan Akın, Yenice, Ulköy ve Çayırhan mahallelerinde arpa hasadına başlandığını aktardı. Nisan ayındaki yağış azlığı nedeniyle verimin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade eden Akın, hasatta kullanılan biçerdöverleri de üründe dane kaybına yol açmaması için kontrol ettiklerini kaydetti. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Hisarcık Nallıhan Güncel Haberler

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