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Nallıhan'da Antep fıstığı üretimi başladı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 7 yıl önce dikilen Antep fıstığı fideleri, ürün vermeye başladı. İlçede yaşayan Faik Bilgiç, 7 yıl önce Diyarbakır'dan getirdiği 100 adet açık kök Antep fıstığı fidelerini, Nallıdere Mahallesi'nde Sakızlık Kırı mevkisinde hobi amaçlı oluşturduğu bahçesine dikti. Fidelerini özenle bakan Bilgiç, ilk ürünlerini almaya başladı. Antep fıstığı üretiminden geçim kaynağı oluşturmak istediğini dile getiren Bilgiç, 'Hobi amaçlı başladığım üretimde mutlu sona ulaştım. 7 yıl önce diktiğim fideler bugün ürün vermeye başladı. Nallıhan'da da Antep fıstığı yetiştirilebileceğini göstermiş oldum. Amacım, fıstığı yetiştirip, pazara sunabilmek.' dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 7 yıl önce dikilen Antep fıstığı fideleri, ürün vermeye başladı.

İlçede yaşayan Faik Bilgiç, 7 yıl önce Diyarbakır'dan getirdiği 100 adet açık kök Antep fıstığı fidelerini, Nallıdere Mahallesi'nde Sakızlık Kırı mevkisinde hobi amaçlı oluşturduğu bahçesine dikti. Fidelerini özenle bakan Bilgiç, ilk ürünlerini almaya başladı.

Bilgiç, iklim dolayısıyla yetişmeyeceğini düşündüğü fidelerin ağaca dönüştüğünü söyledi.

Antep fıstığı üretiminden geçim kaynağı oluşturmak istediğini dile getiren Bilgiç, "Hobi amaçlı başladığım üretimde mutlu sona ulaştım. 7 yıl önce diktiğim fideler bugün ürün vermeye başladı. Nallıhan'da da Antep fıstığı yetiştirilebileceğini göstermiş oldum. Amacım, fıstığı yetiştirip, pazara sunabilmek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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