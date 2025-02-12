Nallıhan'da 50 Yıldır Terzilik Yapan Naime Şahin: 'Mesleğimi Çok Seviyorum'

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yarım asırdır terzilik yapan 64 yaşındaki Naime Şahin mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Şahin, ilçedeki Kocahan Çarşısı'ndaki dükkanında 50 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Mesleğe çırak olarak başladığını anlatan Şahin, "Yaşım ve sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim, mesleğimi çok seviyorum. Şimdilerde çırak yetişmiyor." dedi.

Şahin, mesleği öğrenmek isteyenlere kapısının açık olduğunu kaydetti.