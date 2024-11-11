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Nallıhan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Nallıhan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sobran Mahallesi'nde fidan dikimi yapıldı. Nallıhan Orman İşletme Müdürü, her dikilen fidanın bir nefes olduğunu vurgulayarak, yılda yaklaşık 250-300 bin fidan diktiklerini açıkladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünce "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" projesi kapsamında Sobran Mahallesi Bedipınarı mevkisinde yapılan ağaçlandırma programı düzenlendi.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Yardımcısı Nurettin Özen, Cumhuriyet Başsavcısı Engin Emre, Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar, her dikilen fidanın bir nefes olarak adlandırıldığını belirterek, "Bugün 500 fidan dikimini gerçekleştirdik. Biz Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü olarak yılda 250-300 bin fidan dikiyoruz. Yine bu sene 400 hektarlık bir programımız olacak. Tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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