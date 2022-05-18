Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi - Haberler

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Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi

AA - Taner Demir - Güncel
Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi

Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesinde konser verdi.

Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesinde konser verdi.

Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesinde düzenlenen konserde, şef Bülent Çınar'ın yönettiği koro, Yeşilçam film müziklerinden oluşan şarkıları seslendirdi.

Konseri, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve vatandaşlar izledi.

Milletvekili Ceylan ve Öntaş, konser için koroya teşekkür etti.

AA / Taner Demir - Güncel

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