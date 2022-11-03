Nalgae Tayfunu Çin'in Guangdong Eyaleti'ni Etkisi Altına Aldı
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ZHUHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti'ne bağlı Zhuhai'da yüksek dalgalar bir evin duvarlarına çarpıyor, 2 Kasım 2022. Bu yılın 22. tayfunu olan Nalgae Tayfunu'nun etkisi Salı gecesinden bu yana azaldı.
ZHUHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti'ne bağlı Zhuhai'da yüksek dalgalar bir evin duvarlarına çarpıyor, 2 Kasım 2022. Bu yılın 22. tayfunu olan Nalgae Tayfunu'nun etkisi Salı gecesinden bu yana azaldı. Guangdong'daki bazı bölgelerde Çarşamba günü tropikal fırtına nedeniyle yağış veya kuvvetli rüzgarlar yaşandı. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel