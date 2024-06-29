Nakliye tırından düşen kamyonette hasar oluştu
Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen-Antakya kara yolunda bir nakliye tırından düşen kamyonette hasar meydana geldi. Kazada, kamyonet bağlandığı yerden yola düştü ve hasar aldı. Kamyonet daha sonra başka bir tıra yüklendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde nakliye tırından düşen kamyonette hasar oluştu.
Belen- Antakya kara yolunda, Z.A. yönetimindeki, araç taşıyan 33 AUC 763 plakalı tırdaki kamyonet, bağlandığı yerden yola düştü.
Kazada, kamyonette hasar oluştu.
Kamyonet, daha sonra araç taşıyan diğer tıra yüklendi.