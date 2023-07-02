Nakliye kamyonu kontrolden çıkıp toprak yığınına saplandı: 1 yaralı
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Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği nakliye kamyonu 50 metre sürüklenip toprak yığınına saplandı. Kazada sürücü yaralandı.
Nakliye kamyonu kontrolden çıkıp toprak yığınına saplandı: 1 yaralı
KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği nakliye kamyonu 50 metre sürüklenip toprak yığınına saplandı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Bartın-Karabük karayolu Babasultan kavşağında yaşandı.
Karabük istikametine seyreder Emre K. idaresindeki 16 GE 203 plakalı nakliye kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon 50 metre sürüklendi ardından da toprak yığınına saplandı.
Kazada sürücü Emre K. hafif şekilde yaralandı. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.