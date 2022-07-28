Nakliyat-İş ve Uzel Makine İşçileri, Türk-İş'i Protesto Etti. Protestocularla Türk-İş Temsilcileri Arasında Gerginlik Yaşandı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 690 gündür çadır kurarak hak mücadelesi veren Uzel Makine işçileriyle birlikte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) İstanbul Taksim'deki temsilciliği önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti. Türk-İş temsilcileri ise Nakliyat-İş üye ve temsilcilerine tepki gösterdi. Türk-İş temsilcileri ise işçilere el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdi. Protestocuların üzerine yürümek isteyen Türk-İş temsilcilerini araya giren polis engelledi.

Uzel Makine işçileri, alamadıkları tazminat hakları için İstanbul Edirnekapı'daki fabrika önünde 690 gündür Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte direniyor. Daha önce Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın üyeleri olan Uzel Makine işçileri, haklarını yeterince savunmadığı gerekçesiyle bu sendikadan ayrılarak Nakliyat-İş Sendikası'na katılmışlardı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü önünde toplanan Nakliyat-İş temsilcileri ve Uzel Makine işçileri, Türk-İş'in Taksim Gümüşsuyu'ndaki bölge temsilciği önüne yürüdü. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada basın açıklaması yaptı. Daha sonra Türk-İş temsilciliğinin önüne siyah çelenk bırakıldı. "Türk Metal Sendikası, Uzel Makine işçilerine ihanetinin hesabını verecek. Kahrolsun sarı sendikacılık" ve "Türk-İş'in işçi sınıfımıza ihanetini protesto ediyoruz" yazılı pankartlar açılarak yapılan basın açıklaması sırasında, "Grev, işgal, direniş. Yaşasın Nakliyat-İş", "Direne direne kazanacağız", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Kahrolsun sarı sendikacılık" şeklinde sloganlar atıldı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN İŞÇİLER AÇISINDAN EN OLUMSUZ SÜRECİNDEN GEÇİYORUZ"

Basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada Türkiye işçi sınıfı mücadelesine ihanet eden Türk-İş Konfederasyonu'nu protesto etmek için toplandık. İçinde yaşadığımız dönem gerçekten Cumhuriyet tarihinin işçiler ve emekçiler açısından en olumsuz sürecinden geçiyoruz. Bir taraftan para babaları bir taraftan finans kapitalistler, banka sermayesi karlarına akar katarken, yüzde 420 oranında kar açıklarken milyonlarca işçi ve emekçi yoksulluğa ve açlığa mahküm edilmek istenmektedir. Özel sektörde ve kamuda yapılan toplu sözleşmeler de dahil tüm işçiler ve emekçiler giderek yoksullaşmaktadır.

BU YILIN ASGARİ ÜCRETİYLE GEÇEN YILINKİ KADAR EKMEK ALINAMIYOR: Resmi enflasyonun yüzde 78'lere ulaştığı, ancak gerçek anlamda enflasyonun yüzde 175'ten fazla olduğu bir dönemde işçiler ve emekçileri bekleyen bu açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele ediyoruz. Bir sene içinde asgari ücrete 2 defa zam yapıldı. Asgari ücretteki toplam artış yüzde 95'leri buldu ancak İstanbul'da bir hesap yaptığımızda yeni açıklanan asgari ücrete göre geçen yıl 2 bin 825 lirayla alınan ekmek ile şu anki asgari ücretle alınan ekmek sayısını kıyasladığımızda yüzde 30 oranında daha az ekmek alınır hale geldi.

İŞÇİ KONFEDERASYONLARI BU SÜRECİ İZLEMEKTEDİR: İşçilerin alım gücünün düştüğü bu dönemde başta Türk-İş Konfederasyonu olmak üzere tüm işçi konfederasyonları bu süreci izlemektedir. Bu sürece karşı işçilerin açlığa ve yoksulluğa mahküm edilmek istenmesine karşı, bunun da sorumlularından bir tanesi Türk-İş Konfederasyonu'dur. Böylesine bir süreçte yaşamamıza rağmen özel ve kamuda yapılan tüm toplu sözleşmelerin büyük çoğunluğu asgari ücretli durumuna gelmiştir. Bunun sorumluları bir taraftan para babaları ise diğer sorumlusu da bu var olan sendikacılıktır. Sarı sendikacılıktır. Diğer sendikalar da ne yazık ki üyesi bulunduğumuz DİSK'te, Hak-İş'te bu süreci sadece izlemektedir. DİSK yönetimi sadece rapor açıklar hale gelmiştir. Hak-İş'in de durumu ortadadır.

SARI SENDİKACILIĞIN İHANETİNE UĞRAYAN İŞÇİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Biz tüm bunlara karşı, sarı sendikacılığa karşı mücadele eden bir sendikayız. Yıllardan beri Uzel Makine işçileri patronların insafına bırakan, 2 bin 200 Uzel Makine işçisinin kıdem ve ihbar tazminatlarının alınmamasının sorumlusu da Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikasıdır. Uzel Makine işçilerinden ailesi dağılan, intihar eden arkadaşlarımız var. Uzel Makine işçilerine sahip çıktığımız için Nakliyat-İş Sendikası hedef haline gelmiştir. Buradan ifade ediyoruz, patronun haksızlığına uğrayan işçiye, sarı sendikacılığın ihanetine uğrayan işçiye Nakliyat-İş Sendikası olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TÜRK-İŞ, NAKLİYAT-İŞ VE UZEL MAKİNE İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Basın açıklaması ve çelenk bırakmanın ardından Türk-İş üye ve temsilcileri, Nakliyat-İş temsilcileri ve Uzel Makine işçilerinin üzerine yürüyerek protestoya tepki gösterdi. Temsilcilik önüne bırakılan siyah çelenk ise Türk-İş üyeleri tarafından kaldırılarak atıldı. Hakaret ederek ve sinkaflı cümleler kullanarak protestocuların üzerine yürümek isteyen Türk-İş üye ve temsilcilerini çok sayıda polis memuru engelledi. Türk-İş'in temsilciliğinin bulunduğu binaya giren üye ve temsilcilerin bu sefer de balkondan protestoculara parmak sallayıp hakaret ettikleri görüldü.