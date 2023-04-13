Nakliyat-İş Sendikasından Fransa'daki emeklilik reformu karşıtı greve destek

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere destek için basın açıklaması yaptı.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere destek için basın açıklaması yaptı.

Bahçelievler'de bulunan Yeditepe Tır Garajı'nda toplanan gruptakiler, Fransızca ve Türkçe "Yaşasın Fransa İşçi Sınıfının Grevi ve Mücadelesi" yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar attı.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Kocaeli, Konya, Eskişehir ve İstanbul'da örgütlü oldukları iş yerlerinde Fransa'daki çalışanlarla dayanışma için bir araya geldiklerini ifade ederek, işçi sınıfı mücadelesinin aynı zamanda uluslararası olduğunu söyledi.

Türkiye'de de emekli olmak için uzun bir dönem çalışılması gerektiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Bunların da değiştirilmesi gerekiyor. 'Fransa işçi sınıfı er geç kazanacaktır' diyorum. Fransa'da işçi sınıfı ile uluslararası dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.