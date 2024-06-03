Üye Girişi
Haberler

Nakliyat-İş Sendikası, SOCAR'ı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, İsrail'le ticaretini sürdürdüğünü iddia ettikleri şirketin, İstanbul Sarıyer'deki Türkiye Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar atarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup SOCAR şirketini, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle protesto etti.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, İsrail'le ticaretini sürdürdüğünü iddia ettikleri şirketin, İstanbul Sarıyer'deki Türkiye Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar atarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Bu şirketin, siyonist ve emperyalist İsrail şirketiyle beraberliğini sürdürmesini protesto etmek için buradayız." dedi.

İsrail'in yaptığı katliamlara sessiz kalınamayacağını belirten Osmanoğlu, dünyanın farklı kesimlerinde de protestoların arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin Filistin ile aynı İslam coğrafyasının parçası olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, "Bir an önce İsrail'le olan tüm ilişkiler askıya alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Sendika üyeleri açıklamanın ardından şirketin önüne siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Bayrağı Filistin İstanbul Sendika Türkiye Sarıyer İsrail Socar Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title