NAKİL ÖNCESİ HASTANEDE EVLENMİŞTİ; TABURCU OLDU

İZMİR'de, kız arkadaşı Güneş Özkaya Çamur'un (43) ısrarıyla yaptırdığı check-up'ta lösemi ve lenfoma kanseri tanısı konulan İlker Çamur (44), hastanede evlendi, balayını da burada geçirdi. Bir gönüllünün bağışladığı kök hücrenin nakledildiği Çamur, hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edildi. Eşine moral olan Güneş Çamur, Donörümüze minnettarız derken, İlker Çamur ise gönüllü verici sayesinde hayat bulduğunu vurgulayıp, herkesi verici olmaya davet etti.

Bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya Çamur ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tatilde tanıştı. Seyahat edip çadır kampı yapmayı seven ikili, arkadaşlıkları ilerleyince gelecek planları yaptı. 9 Haziran doğumlu Güneş Özkaya Çamur, geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi check-up paketi satın aldı ve İlker Çamur'un da yaptırmasını istedi. Çift birlikte sağlık kontrolünden geçti. Herhangi bir şikayeti olmayan İlker Çamur'un kan değerleri düşük çıktı. Gittikleri özel tıp merkezindeki doktor, kan kanseri (lösemi) şüphesiyle Çamur'u hematoloğa yönlendirdi. İki ayrı özel hastanede tedavi gören Çamur, geçen yıl eylül ayında, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahri Şahin'in tedaviye aldığı Çamur, tetkiklerinde kan kanseri ve 4'üncü evre lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi almaya başlayan İlker Çamur, aralık ayında da Covid 19'a yakalandı. Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 25 gün yatan ve ölümden döndüğü belirtilen Çamur, tedavisini Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürdü.

NAKİL ÖNCESİ HASTANEDE NİKAH

Güneş Özkaya Çamur ve İlker Çamur, kız isteme ve nişanı, planladıkları gibi 1 Mayıs'ta hastane odasında yaptı. Çamur, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 57 gün tedavi gördü. Donörü olmayan Çamur'a, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) uygun verici bulundu. İlker Çamur, nakil için 26 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesi'ne nakledildi. Aylarını hastanede geçiren Çamur ile nişanlısı Özkaya'nın nikahı kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan 1 gün önce, 1 Ağustos'ta, İzmir Kent Hastanesi'ndeki konferans salonunda kıyıldı. İlker Çamur, 'Güneşim' dediği nişanlısıyla hastanede dünya evine girdi. Gelinlik ve damatlık giyen çiftin, yakınlarıyla hemşirelerin katıldığı nikahta, şahitleri de Prof. Dr. Fahri Şahin ve İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran oldu.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Kent Hastanesi'ndeki nikahın ardından Güneş-İlker Çamur çifti, taburcu olacakları güne kadar tecritte tutulacakları Kemik İliği Nakli Merkezi'ndeki odaya alındı. Nakil için hazırlıklar yapıldıktan sonra İlker Çamur'a, gönüllünün bağışladığı kök hücre 9 Ağustos'ta nakledildi. Kan değerleri yükselen Çamur, 29 Ağustos'ta eşi Güneş ile taburcu oldu. Çifti, hemşireler alkışlarla evlerine uğurladı.

'DONÖRÜMÜZE MİNNETTARIZ'

Elini hiç bırakmadığı eşine tanı koyulduğu günden beri can yoldaşlığı yapıp moral olan Güneş Özkaya Çamur, İlker'in sağlıksal değerleriyle ilgili sıkıntı olduğu için mecburi olarak hastanede yatış sürecimiz sürdü. İlker nakil öncesi nikahımızın olmasını istiyordu, böyle bir dileği vardı. Biz de bunu gerçekleştirmek istedik. Bu İlker'e de moral olacaktı. Yakın akraba olarak donörümüz yoktu. Dış nakil gerçekleşti. Bu süreçte de donörümüz olan kişiye minnettarız, inşallah bir gün onunla da karşılaşırız. Nakil süreciyle ilgili endişelerimiz vardı. 'Nasıl olacak, sağlıksal olarak reaksiyonlar neler olacak, herhangi bir komplikasyonla karşılaşacak mıyız' diye ama bu süreçte doktorumuz Ahmet İfran bize çok yardımcı oldu. Hemşirelerimizin hepsi bir melek, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Zorlu anlarımız oldu, sıkıntılı geceler de geçirdik ama onların manevi desteği, özverili çalışmalarıyla bu süreçleri de atlattık. Doktorumuzun belirttiğine göre hücre akışı sağlanıyor şu anda yani bebeklerimiz oluyor, eve gidip o bebeklere bakmaya başlayacağız dedi.

'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan İlker Çamur ise, Kendimi çok iyi hissediyorum. Kent hastanesi doktorlarımız, hemşirelerimiz olsun onların destekleriyle bu süreci gayet güzel atlattık. İnşallah bundan sonra daha iyi bir süreç bizi bekliyor, umut doluyuz dedi.

Çamur, gönüllü verici sayesinde hayat bulduğunu vurgulayarak, herkesi kök hücre vericisi olmaya davet etti.

'KEMİK İLİĞİ ÇALIŞIYOR, İŞLER YOLUNDA'

Kent Hastanesi Kemik İliği Merkezi Hematoloji Uzmanı Ahmet İfran da İlker Çamur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Verici bulma konusunda şanslarının yaver gittiğini belirten Doç. Dr. İfran, Nikahımızı kıydık, sonrasında oldukça da başarılı bir nakil süreci geçirdik. Bundan sonraki dönemde artık hastalık kontrolünün devamını bekleyeceğiz. Takiplerimiz devam edecek. İyi bir süreçte. Şu anda kemik iliği çalışıyor, tüm kan değerleri normale doğru gelmeye başladı. Zaten o nedenle taburcu edebiliyoruz. Verdiğimiz kemik iliği çalışıyor, işler yolunda dedi.