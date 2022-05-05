Nakba 74. yili Brooklyn'de protesto edildi
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestolardan görüntüler NEW YORK - Israillerin bağımsızlık günü Brooklyn College'daki kutlamasını Filistinliler protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestolardan görüntüler NEW YORK - Israillerin bağımsızlık günü Brooklyn College'daki kutlamasını Filistinliler protesto etti.
Filistinlilerin Nakba olarak adlandırdıkları günü Brooklyn College'da Israiller tarafından düzenlenen kutlamalar protesto edildi.
ABD'nin New York kentinde, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı terörü kınamak için protesto düzenlendi.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel