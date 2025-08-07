Nairobi'de Uçak Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın Nairobi şehrinde 4 kişinin bulunduğu özel bir uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de içinde 4 kişinin bulunduğu özel bir uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfına ait uçak, başkent Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı.

Kiambu Bölgesi Polis Komutanı Maurice Odanga, kazada 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Odanga, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sosyal medya görüntülerinde, kaza yerinden yoğun siyah duman yükseldiği ve çevredeki yüzlerce kişinin, ilk yardım ekipleriyle birlikte alev, moloz ve toz içinde kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Uçağın görevi, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri sevk edildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.