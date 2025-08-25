Nairobi'de Filistin İçin Dayanışma Konvoyu

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yüzlerce aktivist, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için araç ve motosikletleriyle konvoy oluşturdu.

Filistin bayrakları taşıyan aktivistler, başkentin sokaklarında korna çalarak ve " Filistin'e özgürlük" sloganları atarak ilerledi.

Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla düzenlenen etkinlik halktan büyük destek gördü.

Kenya'da daha önce de Filistin için benzer dayanışma gösterileri düzenlenmişti.