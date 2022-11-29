Nairobi'de Çin Kültürü Etkinliği Düzenlendi Güncel Haberler NAİROBİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kenya Ulusal Tiyatrosu'nda düzenlenen Çin kültürü etkinliğinde, geleneksel Çin operasını icra eden Kenyalı öğrenciler, 28 Kasım 2022. NAİROBİ, 29 Kasım (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kenya Ulusal Tiyatrosu'nda düzenlenen Çin kültürü etkinliğinde, geleneksel Çin operasını icra eden Kenyalı öğrenciler, 28 Kasım 2022. Kenya'daki Çin Büyükelçiliği, Kenya Kültür Merkezi ve Nairobi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından, Nairobi'deki Kenya Ulusal Tiyatrosu'nda Pazartesi günü Çin operası temalı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikteki bir dizi aktivite, katılımcıların Çin operası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını ve geleneksel Çin kültürünün cazibesini deneyimlemesini sağladı. (Fotoğraf: Li Yahui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Nairobi Kenya Güncel Haberler

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