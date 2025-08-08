Nairobi'de Ambulans Uçağı Düşmesi: 6 Ölü, 2 Yaralı

NAİROBİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Sivil toplum kuruluşu AMREF Flying Doctors'a ait ambulans uçağının Kenya'nın başkenti Nairobi'de düşmesi sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişininse yaralandığı doğrulandı. Uçak, kentin dış mahallelerinde bulunan bir yerleşim yerine düştü.

Kiambu İlçe Komiseri Henry Wafula, "4'ü uçakta, 2'si kaza mahallinde olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza mahallindeki 2 kişi de yaralandı" dedi.

Wafula, kazada yaşamını yitirenlerin, 5Y-FDM tescil numarasına sahip Cessna Citation 560 tipi ambulans uçağında bulunan 4 sağlık personeli ve kaza mahallinde bulunan 2 sivil olduğunu belirtti.

Wafula, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu yaralıların yerel bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kenya Sivil Havacılık Genel Müdürü Emile Arao, yerel saatle 14.14'te Somali'nin kuzeyindeki Hargeisa'ya gitmek üzere Nairobi'deki Wilson Havalimanı'ndan havalanan uçağın, kalkıştan 3 dakika sonra Mwihoko bölgesine düştüğünü açıkladı.

Kenya Savunma Kuvvetleri ile Ulusal Polis Teşkilatı'nın kaza yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, Hava Kazaları Araştırma Departmanı'nın ise kazanın nedenini belirlemek üzere bölgeye bir ekip gönderdiği bildirildi.