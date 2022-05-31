Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "gizli örgüt" iddialarını yalanladı Açıklaması - Haberler

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, harekete yönelik "gizli örgüt" iddialarını yalanlayarak, bunları "medya balonu" olarak nitelendirdi.

Gannuşi, "Araby 21" haber sitesine yaptığı açıklamada, "gizli örgüt" soruşturması kapsamında kendisi başta olmak üzere Nahda Hareketi ile bağlantılı 34 kişiye seyahat yasağı getirilmesini değerlendirdi.

Gannuşi, "darbeci" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Kays Said'in üzerinde daha fazla ekonomik baskı toplanmış olabileceğini ve dikkatleri başka yöne çekme amacıyla Nahda'yı şiddet, gizli örgütler ve ülke aleyhindeki komplolarla ilişkilendirmeye çalıştığını ifade etti.

Nahda Lideri, "Bu, dikkatleri yaşadığı boğulma halinden başka yöne çevirmeye çalışan ölen bir rejimin medya balonlarından ibaret." dedi.

Kendilerine atfedilen durumun bağımsız yargı önünde bir hükmü olmadığını kaydeden Gannuşi, seyahat yasağına ilişkin mahkemeden kendilerine bir karar ya da tebligat ulaşmadığını aktardı.

Darbecilerin siyasi yollarla rekabet edemedikten sonra Nahda'yı dışlamaya çalıştığına işaret eden Gannuşi, 2019'daki son adil seçimlere göre Nahda'nın hala birinci parti olduğunu ifade etti.

Tunus Aryana Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fatima Bukataya, 28 Mayıs'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 34 kişi için yurt dışına seyahat yasağı getirildiğini doğrulamıştı.

Yurt dışına çıkış yasağının "gizli örgüt" soruşturması kapsamında alındığını aktaran Bukataya, seyahat yasağı konulan ilgili taraflara henüz kararın tebliğ edilmediğini belirtmişti.

Bukataya, 34 kişiye "devlet görevlisi olmayan sivil kişilere devlet sırrını ifşa etmek, devlet görevlisi olarak şahsen veya başkaları aracılığıyla hediye kabul etmek, başkaları adına hak ve imtiyazlar talep etmek" gibi suçlamaların yöneltildiğini dile getirmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.