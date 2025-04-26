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Nagqu Kentinde Gönüllü Öğrenciler Ağaç Dikmeye Devam Ediyor

Nagqu Kentinde Gönüllü Öğrenciler Ağaç Dikmeye Devam Ediyor
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Çin'in Nagqu kentinde, gönüllü öğrencilerin katılımıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliği, kentin zorlu iklim koşullarına rağmen ağaçlık alanın artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. 1998 yılından bu yana devam eden çalışmalar sonucunda, bölgedeki ağaç dikim sistemi kademeli olarak kuruluyor.

NAGQU, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinde ağaç dikme etkinliğine katılan gönüllü öğrenciler, 25 Nisan 2025.

Ortalama 4.500 metre rakıma sahip Nagqu kenti, donmuş toprak yapısı, sert iklim koşulları ve sürekli şiddetli rüzgarlar nedeniyle uzun yıllar boyunca ağaç yetiştirilemeyen tek il düzeyindeki yerleşim yeri olarak kalmıştı.

1998 yılında Nagqu halkı ağaç dikme denemelerine başladı. Yirmi yılı aşkın süredir devam eden çalışmaların ardından kentte kademeli bir deneme amaçlı ağaç dikim sistemi kuruldu ve farklı türlerde ağaç dikimi halen sürüyor. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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