Nagqu Kentinde Gönüllü Öğrenciler Ağaç Dikmeye Devam Ediyor

NAGQU, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinde ağaç dikme etkinliğine katılan gönüllü öğrenciler, 25 Nisan 2025.

Ortalama 4.500 metre rakıma sahip Nagqu kenti, donmuş toprak yapısı, sert iklim koşulları ve sürekli şiddetli rüzgarlar nedeniyle uzun yıllar boyunca ağaç yetiştirilemeyen tek il düzeyindeki yerleşim yeri olarak kalmıştı.

1998 yılında Nagqu halkı ağaç dikme denemelerine başladı. Yirmi yılı aşkın süredir devam eden çalışmaların ardından kentte kademeli bir deneme amaçlı ağaç dikim sistemi kuruldu ve farklı türlerde ağaç dikimi halen sürüyor. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)