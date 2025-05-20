Nagarro + MBIS 'Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm' adlı etkinlik düzenledi

NAGARRO + MBIS, 14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği 'Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm' başlıklı etkinlikte 80 teknoloji liderini buluşturdu.

Nagarro + MBIS, Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirdiği 'Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm' konulu etkinlikte, SAP ekosistemini buluşturdu. Katılımcılar etkinlikte; yapay zeka destekli dönüşüm süreçleri, başarı hikayeleri ve en yeni teknolojik trendlerle tanışma fırsatı buldu. Etkinlikte, katılımcıların SAP çözümlerinin yapay zeka desteğiyle iş akışlarını nasıl güçlendirebileceğini keşfetmesi amaçlandı.

Etkinlik boyunca, SAP S/4HANA Cloud Public Edition'ın temel prensipleri ve uygulama stratejileri ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, sektörden başarı öyküleri ve deneyimler paylaşıldı. Yapay zekanın akıllı dönüşüm süreçlerindeki rolü ve insan kaynakları alanındaki son dijitalleşme trendleri incelendi. SAP Türkiye iş birliğiyle, mevcut ve potansiyel SAP yatırımlarının hızlı değer yaratma potansiyeline dair içgörüler sunuldu. Bu buluşma ile sektör profesyonellerine dijital dönüşüm yolculuklarında rekabet avantajı sağlayacak bilgi ve perspektifler kazandırılması hedeflendi.

SALİHOĞLU: GELECEĞE YÖN VEREN BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Nagarro + MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, "Bulut çözümleri ve yapay zeka, teknolojiyi hızla dönüştürüyor. Bu değişim kaçınılmaz ve biz de Nagarro + MBIS olarak müşterilerimizin sadece SAP değil, tüm dijital mühendislik ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmak için sürekli gelişiyor ve evriliyoruz. Global gücümüz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve esnek iş yapış modelimizle, iş süreçlerini dönüştürerek, daha çevik, veri odaklı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

KARAL: DİJİTAL ASİSTANLARIMIZ, İNOVASYON VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

SAP Business Suite ile iş süreçlerinde yeni nesil dönüşümü anlatan SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, şunları söyledi:

"SAP Business AI, finans, tedarik zinciri ve İK gibi iş fonksiyonlarını gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak süreçleri daha akıllı hale getiriyor. Etkili yapay zeka için sadece algoritmalar değil, güvenilir veri ve sağlam uygulamalar da şart. SAP Business Suite ile bu unsurları tek çatı altında topluyor, süreçleri uçtan uca entegre ediyoruz. Düşük kodlu araçlarla genişletilebilen, sektöre özel çözümlerimiz sayesinde kurumlar veri entegrasyonu yerine içgörüye odaklanıyor. SAP Joule gibi dijital asistanlarımız da çeviklik, inovasyon ve rekabet gücünü sürdürülebilir şekilde artırıyor."

MÜLLER: SAP PUBLİC CLOUD DİJİTAL İŞLETMELERE GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASI SUNUYOR

Etkinlikte konuşan Nagarro SAP Bulut Çözümleri Direktörü Carl-Philipp Müller, "SAP Public Cloud, yalnızca teknik bir çözüm değil, aynı zamanda dijital dönüşüm yolculuklarında işletmelere güçlü bir stratejik yol haritası sunuyor. Maliyetlerin optimize edilmesi, esnekliğin artırılması ve inovasyonun hızlanması gibi avantajlarla, işletmelere daha çevik, ölçeklenebilir ve rekabetçi iş modelleri sağlıyor" diye konuştu.

Nagarro SAP Public Cloud Çözümleri Müdürü Manuel Sedlak ise, "SAP on-prem sistemlerden buluta geçiş, yalnızca teknoloji tabanlı bir değişim değil, iş yapış şekillerinde köklü bir dönüşümü gerektiriyor. Doğru stratejiyle bulutun yarattığı değer, operasyonel verimlilik, veri güvenliği ve esneklik gibi kritik alanlarda önemli kazanımlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ÇABA: SAP S/4HANA PUBLİC CLOUD, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE KONUMLANIYOR

'Bulutun Gücüyle Yeni Nesil Dönüşüm' etkinliğinin ikinci yarısında sahne alan Nagarro + MBIS SAP Public Cloud Grup Müdürü Ahmet Çaba ise şunları söyledi:

"SAP S/4HANA Public Cloud ile şirketler dijital dönüşümlerinde yüksek altyapı yatırımı yapmadan, toplam sahip olma maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek, global standartlarda en iyi iş süreçlerine, en güncel yeniliklere sahip olabiliyor. Aynı zamanda iş süreçlerinde esneklik ve çeviklik kazanarak rekabette öne geçiyor. Dijital dönüşümün artık zorunlu olduğu günümüzde SAP S/4HANA Public Cloud bu dönüşümün merkezinde yer alarak, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya geçişi mümkün kılıyor."

Nagarro + MBIS Akıllı Teknolojiler Grup Müdürü Dr. Eren Esgin, yapay zeka ile akıllı dönüşümü anlattığı konuşmasında SAP çözümlerine dair, "SAP Business AI: Joule ile sezgisel, embedded AI ile entegre, customized AI ile size özel sürdürülebilir yapay zeka çözümleri sayesinde, rekabet avantajını yakalayabilirsiniz" dedi.

OKTAŞ: SAP ÇÖZÜMLERİ İŞLETMELERİ DÖNÜŞÜME MOTİVE EDİYOR

Nagarro + MBIS Veri Yönetimi ve Analitikler Grup Müdürü Kıvanç Oktaş, "Yapay zeka alanında kazanımlar elde etmek için çok büyük yatırımlar yapmaya gerek yok. Özellikle SAP dünyası içindeki hazır çözümler küçük yatırımlarla önemli kazanımlar vaat ederken, işletmeleri de bu dönüşüme adım atmak için motive ediyor" diye konuştu.

AYDOĞDU: BULUT SİSTEM VE YAPAY ZEKA AKIMINI OKYANUSTAKİ DALGALARA BENZETEBİLİRİZ

Etkinliğin 'SuccessFactors HR Trendleri' başlıklı kapanış oturumunda sahneye çıkan Nagarro + MBIS İnsan Kaynakları Uygulamaları Grup Yöneticisi Özlem Aydoğdu, "Önlenemez şekilde gelen bulut sistem ve yapay zeka akımını okyanustaki dalgalara benzetebiliriz. İyi bir sörfçü gibi doğru zamanda açıyı yakalayıp, hızına uyumlandığınızda, içinden çıkabilecek işletmeler fark yaratır. Yakalayamazsanız yalnızca seyirci olursunuz. SAP'nin 'Relevant, Reliable, Responsible' ilkelerini benimseyerek iş süreçleriyle uyumlu ve güvenilir veriler sunan; Avrupa Birliği Yapay Zeka Regülasyon ve Hukuku standartlarına uyumlu olarak geliştirdiği yapay zeka altyapısı SuccessFactors kullanımıyla da İK süreçlerine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

SAP SuccessFactors/HXM Çözüm Mimarı Sevgin Rüstemoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"SAP'nin insan kaynakları süreçlerini uçtan uca kapsayan bulut temelli çözümü SAP SuccessFactors, yapay zekayı da merkezine alan gelişme stratejisi ile dijital dönüşümde bulutun gücünü tercih eden işletmeler için en değerli yatırımlardan biri olacak. Nagarro+MBIS, bu değerli yatırım sürecinizin her adımında size yol gösterecek yeteneklere sahip."

AKIN: DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YALNIZCA BİR YAZILIM ÇÖZÜMÜNDEN İBARET DEĞİL

'Yasal Düzenlemeler ve İleri Seviye Gereksinimler için Nagarro + MBIS Çözümleri' oturumunda konuşan Nagarro + MBIS Ürünleri Grup Müdürü Ayşe Akın ise "Yenilikçi, özgün, kolayca uygulanabilir ve ihtiyaca yönelik nokta atışı çözümler üretmek, Nagarro + MBIS ürün yelpazesini oluştururken temel prensibimiz oldu. Günlük çalışmalarımızda, mevcut sistemleri koruyacak şekilde bakımlarla desteklenen, yaşayan ürünler sunuyoruz. Ayrıca yeni nesil teknolojileri yakından takip ederek çözümlerimizi bu gelişmelere uyumlandırmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dijital dönüşüm, yalnızca bir yazılım çözümünden ibaret değil, aynı zamanda stratejik bir vizyon ve kültürel bir değişimdir" diye konuştu.

Katılımcıların SAP Türkiye temsilcileri ve sektör liderleriyle buluşma fırsatı bulduğu etkinlik, DJ performansıyla sona erdi.