Nafaka ödemeyen yaşlı adam tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki Zülfü Şirin, tutuklandı. Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe 'nafaka hükümlerine uymama' suçundan cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemeyen yaşlı adam tutuklandı.
Yaklaşık 20 yıl önce boşandığı eşinin nafaka ücretini ödemeyen 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eski eşinin şikayeti üzerine İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.