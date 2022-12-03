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Nadir Görülen 4 Beyaz Kaplan Yavrusu Bangladeşlilerin Gözdesi Oldu

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Bu yaz yeni doğan 4 beyaz kaplan yavrusu, Bangladeş'in Chattogram Hayvanat Bahçesi'ne canlılık getirdi.

Bu yaz yeni doğan 4 beyaz kaplan yavrusu, Bangladeş'in Chattogram Hayvanat Bahçesi'ne canlılık getirdi. Yurtiçinden ve yurtdışından ziyaretçiler bu sevimli hayvanları görmek için hayvanat bahçesine akın etti.

Bengal kaplanı çift Raj ve Pori'nin Temmuz'da 4 beyaz kaplan yavrusu oldu.

Aralık 2016'da hayvanat bahçesine getirilen kaplan çift daha önce bir kez yavrulamıştı.

2018'de Pori, Bangladeş'teki ilk beyaz kaplan olan Shubhra'yı dünyaya getirdi.

Kaplan türünün en nadirlerinden olan beyaz kaplanın, beyaz ya da beyaza yakın kürkünde tipik siyah çizgileri bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chattogram'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Bangladeş Güncel Haberler

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