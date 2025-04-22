Nadine Menendez, Rüşvet Davasında Suçlu Bulundu

NEW ABD'de, eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine (Arslanian) Menendez, kocasıyla birlikte yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulundu.

New York'un Manhattan kentindeki federal mahkemenin jüri üyeleri, Nadine Menendez'i, hukuki sorunlarını çözme vaadiyle üç New Jerseyli iş adamından nakit para, altın külçeleri ve lüks bir arabayı rüşvet olarak kabul etmekle suçladı.

Savcılar, yaklaşık üç hafta süren duruşma süresinde Nadine'yi, defalarca eşi Bob Menendez'in "suç ortağı" olduğu iddialarını dillendirdi.

58 yaşındaki Nadine Menendez, eski senatörün iş adamları ve yabancı devlet yetkilileriyle iletişim kurmasını sağladığı için duruşmanın savcıları tarafından önemli bir kişi olarak tanımlandı.

Nadine Menendez'in avukatı Barry Coburn, kapanış konuşmasında, delillerin mahkumiyet için yeterli olmadığını savunsa da bu çabası, jürinin kararını değiştirmeye yetmedi.

Nadine Menendez'in davası, bir yıl önce meme kanseri teşhisi konulması ve ameliyat olması nedeniyle ertelenmişti.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmiş ve 16 Temmuz 2024'te, New York Güney Bölge Federal Mahkemesi jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.