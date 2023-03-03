Naci Görür canlı yayında iki bölgeyi işaret etti: 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında olası İstanbul depremiyle ilgili uyarıda bulunarak, " Burada sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak, büyük bir Marmara depremini oluşturacak" dedi. Görür aynı açıklamasında iki bölgeye dikkat çekerek 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEPREM, MARMARA DENİZİ'NİN İÇİNDE OLACAK"

Görür, iki bölgeye dikkat çekerek 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Görür'ün açıklamaları şu şekilde: "Bu Marmara bölgesinde deprem, Marmara Denizi'nin içerisinde olacak. Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. İBB Başkanı çok iyi bir strateji söyledi. Dedi ki; 'İstanbul'da artık deprem olacağı bir gerçeklik. Fay tartışmalarını bilim adamlarına bırakalım, onlar bilim platformlarında o işi tartışsınlar.' Burada deprem olacak, iki kere iki dört mü? Sebebi burada 99'da deprem var. Şarköy'de 1912'de var. İkisinin arasındaki şu bölümde 1766'tan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak, büyük bir Marmara depremini oluşturacak.

Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Bu kuşağın tamamı, Türkiye'nin tamamı, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde. Bu kuşak aşağı yukarı Bingöl-Karlıova'dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi'ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı.

7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Şimdi Marmara'yı bekliyoruz. Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada Pülümür'ün olduğu yer aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde belki deprem olabilir. Yedisu fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz.

Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1794'te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu.