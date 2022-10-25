Nacho Sanchez-Amor; Chp, Hdp, İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi Temsilcileri ile Brüksel'de Bir Araya Geldi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ve siyaset bilimcilerden oluşan heyet ile Brüksel’de bir araya geldi. Amor görüşmeye ilişkin, “Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk” açıklamasını yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ve siyaset bilimcilerden oluşan heyet ile Brüksel'de bir araya geldi. Amor görüşmeye ilişkin, "Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

FES Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği "Seçimlerden Sonra Türk Dış Politikasının Geleceği-Muhalefet Partilerinin Perspektifi" konulu etkinlik kapsamında, muhalefet parti temsilcileri ve siyaset bilimcilerinden oluşan bir heyet Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu. AP Türkiye Raportörü Sanchez-Amor, Brüksel'i ziyaret eden heyetle bir araya geldi. Amor, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"FES Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk. Brüksel'de bulunmaları, ülkenin çeşitli ve karmaşık gerçekliğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor."

Heyette şu isimler yer aldı: CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz, AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, FES Türkiye Temsilcisi Henrik Meyer