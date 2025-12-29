Haberler

"Nacer Khemir ile Sinema Atölyesi" 24 Ocak 2026'da başlayacak

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, SufiCorner İstanbul'da 8 hafta sürecek sinema atölyesi verecek. Katılımcılar, kendi bakış açılarını kamera arkasına taşıma fırsatı bulacak ve sinemanın dönüştürücü gücünü keşfedecek.

"Bab'Aziz: Ruhunu Tefekkür Eden Prens", "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" ve "Çöl İşaretçileri" adlı filmlere imza atan Tunuslu yönetmen, yazar ve ressam Nacer Khemir, SufiCorner İstanbul'da sinema atölyesi verecek.

SufiCorner İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya Dervişane Bakmak Nacer Khemir ile Sinema Atölyesi" başlıklı program 8 hafta sürecek.

Atölyede usta yönetmenin tecrübe ve birikimi eşliğinde gerçekleşecek teorik derslerin yanı sıra katılımcılar kendi bakış açılarını kamera arkasına taşıyacak ve ortak bir sanat eseri üretim sürecinin bir parçası olacak.

Sinemanın dönüştürücü gücünü kadim geleneklerden beslenen bir derinlikle keşfetmek isteyenlere yönelik gerçekleştirilen atölyede "Çok Disiplinli Bir Bakış Derinliği", "İmgeleri Okuma ve İnşa Etme", "Kadim Anlatıcılık ve Modern Dil", "Eylem Halinde Sanatsal Üretim", "Kolektif ve Entelektüel Etkileşim" başlıkları ele alınacak.

Etkinliğin dili Fransızca olacak, Türkçe ardıl çeviri desteği verilecek.

Üsküdar'daki SufiCorner İstanbul'da 24 Ocak-14 Mart 2026'da cumartesi günleri düzenlenecek atölyeye 11 Ocak 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
