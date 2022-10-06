Nablus'taki Çatışmalarda Bir Filistinli Öldürüldü
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NABLUS, 6 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin kuzeyinde yer alan Deiral-Hatab köyünde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda, askerlere taşlarla karşılık veren Filistinli protestocular, 5 Ekim 2022.
NABLUS, 6 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin kuzeyinde yer alan Deiral-Hatab köyünde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda, askerlere taşlarla karşılık veren Filistinli protestocular, 5 Ekim 2022. Filistin Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü Deir al-Hatab köyünde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bir Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel