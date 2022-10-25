Nablus'taki Çatışmalarda Beş Kişi Yaşamını Yitirdi

NABLUS, 25 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği askeri operasyonun ardından hasar gören bir araç, 25 Ekim 2022.

Filistinli ve İsrailli yetkililerin Salı günü yaptıkları açıklamalara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin bir militan grubuna yönelik yaptığı baskında grubun kalesini hava uçurması sonucu en az beş Filistinli öldü, yaklaşık 20 Filistinli de yaralandı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)