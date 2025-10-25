Haberler

Nablus'ta Zeytin Hasadı Sırasında İsrailli Saldırıları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'nın Nablus kentinde, zeytin hasadı sırasında Filistinli çiftçiler İsrailli saldırılara maruz kalıyor. Saldırılarda bazı çiftçiler yaralanırken, tarım arazileri de hedef alınıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Filistinli çiftçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da zeytin hasadı sırasında topraklarını gasbeden İsrailliler ve onları koruyan askerlerin saldırılarına maruz kalıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Akraba beldesine bağlı Vadi'l-Hac İsa bölgesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere sopa ve köpeklerle saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı.

Saldırının ardından çiftçiler, can güvenliği endişesiyle arazilerini terk etmek zorunda kaldı.

Nablus'a bağlı Duma beldesinde ise İsrail güçleri, Filistinli çiftçilerin zeytinliklerine ulaşmasını engelledi.

Duma Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli gaspçıların bölgedeki saldırılarının devam ettiğini belirterek "Gaspçılar için zeytin hırsızlığı, ağaçların parçalanması, ekili alanların tahrip edilmesi ve koyunlarını Filistinlilere ait tarlalarda otlatmak artık sistematik hale geldi." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu "on yılların en zor dönemi" olarak tanımlamış, İsrail'in "askeri bölge" ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.

Filistin Tarım Bakanlığına göre, zeytin sezonu ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor ancak Bakanlığın saha verileri, bu yılki üretimin normal seviyenin yalnızca yüzde 15'i civarında olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.