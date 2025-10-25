Nablus'ta Zeytin Hasadı Sırasında İsrailli Saldırıları Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Filistinli çiftçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da zeytin hasadı sırasında topraklarını gasbeden İsrailliler ve onları koruyan askerlerin saldırılarına maruz kalıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Akraba beldesine bağlı Vadi'l-Hac İsa bölgesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere sopa ve köpeklerle saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı.

Saldırının ardından çiftçiler, can güvenliği endişesiyle arazilerini terk etmek zorunda kaldı.

Nablus'a bağlı Duma beldesinde ise İsrail güçleri, Filistinli çiftçilerin zeytinliklerine ulaşmasını engelledi.

Duma Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli gaspçıların bölgedeki saldırılarının devam ettiğini belirterek "Gaspçılar için zeytin hırsızlığı, ağaçların parçalanması, ekili alanların tahrip edilmesi ve koyunlarını Filistinlilere ait tarlalarda otlatmak artık sistematik hale geldi." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu "on yılların en zor dönemi" olarak tanımlamış, İsrail'in "askeri bölge" ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.

Filistin Tarım Bakanlığına göre, zeytin sezonu ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor ancak Bakanlığın saha verileri, bu yılki üretimin normal seviyenin yalnızca yüzde 15'i civarında olduğunu ortaya koyuyor.