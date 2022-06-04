Nablus'ta Yahudi Yerleşimlerine Karşı Protestoda Çatışma Yaşandı - Haberler

Nablus'ta Yahudi Yerleşimlerine Karşı Protestoda Çatışma Yaşandı NABLUS, 4 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus şehrinin doğusunda yer alan Beit Dajan köyündeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilere bir İsrail askeri göz yaşartıcı bomba atıyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) NABLUS, 4 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus şehrinin doğusunda yer alan Beit Dajan köyündeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilere bir İsrail askeri göz yaşartıcı bomba atıyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) Xinhua / Güncel Batı Şeria Güncel Haberler

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