Nablus'ta Yahudi Yerleşimlerine Karşı Protestoda Çatışma Yaşandı - Haberler

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Nablus'ta Yahudi Yerleşimlerine Karşı Protestoda Çatışma Yaşandı

Xinhua - Güncel
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Nablus'ta Yahudi Yerleşimlerine Karşı Protestoda Çatışma Yaşandı

NABLUS, 4 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus şehrinin doğusunda yer alan Beit Dajan köyündeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilere bir İsrail askeri göz yaşartıcı bomba atıyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

NABLUS, 4 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus şehrinin doğusunda yer alan Beit Dajan köyündeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilere bir İsrail askeri göz yaşartıcı bomba atıyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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