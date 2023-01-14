Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nablus'ta Yahudi Yerleşimcilere Yönelik Protestolar Sonrası Çatışma Çıktı

Güncel Haberler

Nablus'ta Yahudi Yerleşimcilere Yönelik Protestolar Sonrası Çatışma Çıktı

NABLUS, 13 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı yapılan bir protestonun ardından çıkan çatışmalarda Filistinli göstericilere göz yaşartıcı bomba atan İsrail askerleri görülüyor, 13 Ocak 2023.

NABLUS, 13 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı yapılan bir protestonun ardından çıkan çatışmalarda Filistinli göstericilere göz yaşartıcı bomba atan İsrail askerleri görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title