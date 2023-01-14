Nablus'ta Yahudi Yerleşimcilere Yönelik Protestolar Sonrası Çatışma Çıktı Güncel Haberler NABLUS, 13 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı yapılan bir protestonun ardından çıkan çatışmalarda Filistinli göstericilere göz yaşartıcı bomba atan İsrail askerleri görülüyor, 13 Ocak 2023. NABLUS, 13 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'da bulunan Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı yapılan bir protestonun ardından çıkan çatışmalarda Filistinli göstericilere göz yaşartıcı bomba atan İsrail askerleri görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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