Nablus'ta Şavuot Bayramı Kutlandı - Haberler

Nablus'ta Şavuot Bayramı Kutlandı
Xinhua - Güncel
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NABLUS, 5 Haziran (Xinhua) - Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın tepesinde Şavuot bayramının kutlandığı geleneksel törene katılan Samiri rahipleri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
NABLUS, 5 Haziran (Xinhua) - Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın tepesinde Şavuot bayramının kutlandığı geleneksel törene katılan Samiri rahipleri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Xinhua / Güncel