Nablus'ta Şavuot Bayramı Kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nablus'ta Şavuot Bayramı Kutlandı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Nablus'ta Şavuot Bayramı Kutlandı

NABLUS, 5 Haziran (Xinhua) - Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın tepesinde Şavuot bayramının kutlandığı geleneksel törene katılan Samiri rahipleri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

NABLUS, 5 Haziran (Xinhua) - Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın tepesinde Şavuot bayramının kutlandığı geleneksel törene katılan Samiri rahipleri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Toros Dağları Batı Şeria Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title