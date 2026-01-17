Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti kırsalında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Nablus'un Yetma beldesinde Filistinliler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda darbedildi ve biber gazına maruz kaldı. Saldırıda, biri çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Ramallah'ın Sincil beldesinin eteklerinde Filistinlilerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıların maruz kaldığı ancak olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Filistinli aktivist Usame Mehamira da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Halil'e bağlı Masafer Yatta bölgesinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Mehamira, ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Halil kenti kırsalındaki Hirbet et-Taban'daki saldırısında hayvan sürülerinin Filistinlilere ait tarım arazilerine salındığını, çitlerin, ağaçların ve su deposunun tahrip edildiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025'te Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.

Resmi Filistin verilerin göre, 2024 yılı sonunda Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yüzlerce Yahudi yerleşim yerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bunların iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığını vurguluyor.???????