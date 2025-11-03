Nablus'ta İsrailli Saldırganların Filistinlilere Yönelik Saldırıları Artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'ta Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi, evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik grup, Nablus kentinin güneyindeki Curiş kasabasına saldırı düzenledi.

Kasabada Filistinlilere ait bir aracı ateşe veren İsrailliler, evlerin duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırımın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin bölgelerine baskınlarında ve verdikleri zararlarda büyük artış yaşanıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi.