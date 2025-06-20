Nablus'ta İsrail Saldırısında 3 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenledikleri saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralanan 3 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordu güçlerinin koruması altında Nablus'un güneyindeki Beyta ve Osarin beldeleri arasındaki Cebel Kammas bölgesine saldırı düzenlediği ifade edildi.

Bölge sakinlerinin İsraillilerin saldırısına karşı koyması üzerine arbede yaşandığına yer verilen haberde, olaylar sırasında İsraillilerin gerçek mermiyle ateş açması sonucu biri göğsünden olmak üzere 3 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.