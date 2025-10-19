Haberler

Nablus'ta İsrail Ordusunun Düzenlediği Baskında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 42 yaşındaki Macid Muhammed Davud hayatını kaybetti. Son dönemde bölgede Israel'in saldırıları sonucu birçok sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateşte 42 yaşındaki Macid Muhammed Davud isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda başından ciddi bir şekilde yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı, ayağından yaralanan bir Filistinlinin ise tedavi edildiği aktarıldı.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaşırken, bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

