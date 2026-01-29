İsrail ordusunun işgal altındaki Nablus'ta düzenlediği baskında 1 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskında, askeri aracın çarptığı bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri aracın çarptığı 30 yaşındaki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bölgedeki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Nablus'un doğusundaki Amman Caddesi'nde bir Filistinli aileyi evinden zorla çıkardığını belirtti. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarılan ailenin sokakta açıkta kaldığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun, Filistinlilere ait toprakları gasbeden İsraillilerin, kentin doğusundaki "Yusuf Makamı"na baskın düzenlediği sırada, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığını aktaran kaynaklar, bu kapsamda yollara askeri araçlar konuşlandırıldığı ve evlerin çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiğini kaydetti.

Fanatik grubun himayesi kapsamında İsrail ordusunun bölgede Filistinlilere ait bir evi daha tahliye ettiği de aktarıldı.

Nablus'taki "Yusuf makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf makamında Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişinin bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat'a ait olduğunu ifade ediyor.