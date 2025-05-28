Nablus'ta İsrail Güçlerinin Saldırısında Bir Filistinli Öldü
Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda bir Filistinli boynundan vurularak hayatını kaybetti. Olayda 9 kişi yaralanırken, 15'ten fazla kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
NABLUS, 28 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından boynundan vurularak öldürülen bir Filistinlinin cenazesi, 27 Mayıs 2025.
Filistin Kızılayı salı günü yaptığı basın açıklamasında, İsrail güçlerinin Nablus'a düzenlediği saldırıda 9 kişinin vurularak yaralandığını, 15'ten fazla kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel